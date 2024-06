Palermo, furto in una scuola: rubati i condizionatori dell’aria

Foto di Jose Antonio Gallego Vázquez su Unsplash

Furto in una scuola a Palermo. All’istituto Turrisi Colonna, che si trova in piazza Gran Cancelliere, sono state rubate le macchine esterne dei condizionatori dell’aria. Le unità portate via dai ladri sarebbero quattro, per un valore complessivo di circa mille euro.