Palermo, furto con spaccata nella lavanderia Speed Queen: rubati 500 euro

Foto della pagina Facebook Speed Queen Palermo

Furto con spaccata nella lavanderia self service Speed Queen, a Palermo. Alcuni ladri sono riusciti a rubare una cassetta con dentro del denaro e poi sono fuggiti. L’attività si trova in via Sebastiano La Franca, vicino al Policlinico. I carabinieri hanno acquisito le immagini di alcuni impianti di videosorveglianza. Ad accorgersi del furto è stato il titolare della lavanderia, che ha chiamato i carabinieri. Sarebbero stati rubati circa 500 euro, tra banconote e monete.

Sulla sua pagina Facebook l’attività ha scritto: «Causa furto della cassa e danni immensi causati questa notte, ci spiace comunicare che la stessa rimarrà chiusa fino a data da destinarsi. A Natale tutti più buoni… Saremo come sempre resilienti e torneremo più forti, più belli e più sicuri di prima, essendo l’ennesimo furto».