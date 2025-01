Palermo, il cane King scopre la droga a casa di un 25enne. Arrestato

La polizia di Stato ha arrestato di F.V, 25 anni accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Grazie al fiuto del cane King nell’appartamento del giovane in via Lincoln a Palermo sono stati trovati 725 grammi di hashish, un bilancino di precisione e bustine per il confezionamento della droga. I poliziotti hanno trovato anche materiale e strumentazione varia per l’installazione di una piantagione indoor di marijuana, (lampade, ventilatori, fertilizzanti, additivi, nonché semi di marijuana). Il gip ha convalidato l’arresto.