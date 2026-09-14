Catania, operazione di polizia a San Berillo: tra droga, auto abbandonate e rifiuti

14/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Controlli della polizia nel quartiere San Berillo, a Catania, zona multiculturale della città, da poco interessata da un nuovo progetto di risanamento presentato dall’amministrazione comunale. Sono stati controllati 50 cittadini di origine straniera, 5 dei quali sono risultati irregolari: per loro sono state avviate le procedure di espulsione. Sul fronte antidroga, sono stati trovati 100 grammi di marijuana e 150 grammi di hashish. Sostanze nascoste nelle intercapedini dei muri a secco in pietra lavica, rendendole visibili solo all’olfatto dei cani. Due uomini sono stati segnalati come assuntori. Insieme alla polizia locale si è poi proceduto a rimuovere i veicoli abbandonati e senza copertura assicurativa. Oltre che una quantità di spazzatura tale da riempire 5 camion della ditta specializzata.

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