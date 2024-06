Europee, per i festeggiamenti di Tamajo chiude una strada a Mondello. I cittadini: «Pare il marchese del Grillo»

«122mila volte grazie … Vi aspetto oggi alle ore 19 davanti le terrazze ( ex Charleston)». È al settimo cielo Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività produttive e neo eletto parlamentare europeo con un numero altissimo di preferenze. Un festeggiamento più che lecito, forse appena sfuggito di mano. Almeno a quanto sembra dalle modifiche al post con cui il politico invita i sostenitori a Mondello, borgata marinara di Palermo. Nella versione originale, cambiata poco più di un’ora dopo, figurava la frase: «La strada è stata chiusa al traffico per permettere i festeggiamenti». Con tanto di emoticon-trombetta colorata. Qualche ora dopo a scomparire è l’intero post.

Ma la chiusura al traffico è stata intanto confermata a Mobilita Palermo dalla polizia municipale, motivando lo stop con un’ordinanza del sindaco Roberto Lagalla. Nella cui giunta siede anche il padre dell’assessore regionale, Aristide Tamajo, con delega all’Istruzione. «Quindi oggi Mondello è pedonale?», ironizza un cittadino sui social. «Una strada chiusa per un evento privato…», sottolineano altri, criticando il politico. Ribattezzato come il nuovo «marchese del Grillo» alla Alberto Sordi: quello del io so io e voi… Non fate chiudere le strade.