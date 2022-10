Palermo, denunciati parcheggiatori vicino allo stadio

La polizia municipale di Palermo ha denunciato otto persone accusate di svolgere abusivamente il ruolo di parcheggiatore. I controlli sono stati effettuati dai vigili nel corso delle domeniche di ottobre, lungo il perimetro dello stadio in occasione delle partite casalinghe del Palermo. La polizia municipale ha anche multato 86 autovetture per violazione del codice della strada, soprattutto per sosta irregolare.