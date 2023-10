Palermo, cornicione si stacca e colpisce turista alla testa

Un pezzo del cornicione di un palazzo di via Alessandro Paternostro, non lontano dal mercato della Vucciria, si è staccato finendo sulla testa di un turista statunitense di 32 anni, che si trovava seduto al tavolo di un bar.

L’uomo è stato soccorso dagli operatori del 118, che lo hanno portato al Policlinico per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni sono buone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.