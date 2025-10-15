Palermo: maxiblitz allo Zen, in campo 300 uomini delle forze dell’ordine

15/10/2025

Dalle prime luci dell’alba, è in atto un maxiblitz allo Zen 1 e Zen 2, quartiere San Filippo Neri di Palermo, oggetto di un capillare servizio di controllo del territorio. L’attività interforze condotta dalla polizia, carabinieri e dalla guardia di finanza, coordinata dalla questura di Palermo, vede impegnati sul campo circa 300 uomini dei Reparti territoriali, anche con l’ausilio di unità aeree e cinofile antisabotaggio e antidroga dei Reparti speciali.

Il maxiblitz allo Zen rientra in un programma coordinato di controllo sistematico del territorio avente come obiettivi specifici: la ricerca di armi e sostanze stupefacenti, il controllo mirato di persone e veicoli in transito o presenti nelle aree sensibili, soggetti destinatari di misure di prevenzione e di sicurezza, l’accertamento di violazioni amministrative, il riscontro dei requisiti previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento a licenze, titoli autorizzatori e regolarità delle attività commerciali.

I servizi sono integrati dal controllo aereo attraverso indicazioni provenienti dagli elicotteri delle forze di polizia impiegate che, già da alcune ore, stanno sorvolando i popolosi quartieri restituendo immagini in tempo reale alla sala operativa per ulteriori approfondimenti e che, in presa diretta, inviano immagini alla Sala Operativa della Questura

