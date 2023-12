Palermo, 14 colpi di pistola contro la porta di un’abitazione: indagini in corso

Quattordici colpi di pistola sono stati esplosi, intorno alle 6 di questa mattina, contro la porta di un’abitazione al terzo piano in via Girardengo nel quartiere Zen di Palermo. In casa c’era un intero nucleo familiare. Stando a quanto emerso finora, nessuno sarebbe rimasto ferito. Sull’episodio indagano i carabinieri.