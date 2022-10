Palermo, chiuso per un mese il lido Tayta dopo la violenta rissa di agosto

Dovrà rimanere chiuso per un mese il lido Tayta di Palermo. Lo stabilimento, che si trova in via Messina Marine, la notte tra l’8 e il 9 agosto 2022 era stato teatro di una violenta rissa a cui avevano preso parte diversi avventori della serata danzante non autorizzata che si stava svolgendo all’interno. Nella circostanza era stato necessario anche l’intervento del personale sanitario. Il provvedimento di chiusura è stato preso dal questore. Lo stabilimento non potrà riaprire fino a metà novembre.