Palermo, chiusa una trattoria abusiva nel mercato di Ballarò

Avrebbe dovuto preparare solo panini da asporto, ma gli agenti di polizia hanno trovato nel quartiere Ballarò di Palermo una trattoria che preparava prodotti tipici siciliani affollata di turisti. In più, una zona di un magazzino trasformato in locale era allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica. I poliziotti hanno sequestrato parte del locale e comminato multe per 9000 euro. Nel corso del controllo sono contestate la mancanza della Scia comunale per attività di ristorazione e trattoria e l’occupazione abusiva di suolo pubblico. In entrambi i locali, i tecnici dell’Asp hanno riscontrato gravissime carenze igienico-sanitarie, scia sanitaria non aggiornata, mancanza del piano di autocontrollo. Il gestore del locale è stato indagato in stato di libertà per furto di energia elettrica e invasione di terreni ed edifici. È stata disposta l’interruzione immediata dell’attività svolta nel locale.