Problemi alla circolazione lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, all’altezza di Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta. Anas segnala la presenza di un veicolo in fiamme lungo la carreggiata in direzione Catania, al chilometro 98,600. Per questo motivo è stata disposta la chiusura della corsia di marcia e, almeno per il momento, si transita sulla corsia di sorpasso. Sul posto, oltre ai tecnici di Anas, sono presenti i vigili del fuoco.