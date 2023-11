Palermo-Catania: auto in fiamme in autostrada, traffico bloccato

Un’auto andata è in fiamme sull’autostrada Palermo-Catania tra gli svincoli di Scillato e Tremonzelli in direzione del capoluogo etneo, nel Palermitano. Stanno intervenendo i vigili del fuoco e il personale dell’Anas. Il traffico nella zona è bloccato per consentire alle squadre di soccorso di operare in sicurezza.