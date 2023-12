Palermo, cassonetti dei rifiuti in fiamme: bruciati da due minorenni

Due minorenni sono stati denunciati dai carabinieri di Palermo la notte di Natale per il reato di danneggiamento seguito da incendio. I fatti si sono verificati in via Beato Angelico dove erano stati segnalati alcuni cassonetti dei rifiuti in fiamme. Quando i militari sono arrivati sul posto hanno visto i due giovani scappare su una bicicletta elettrica. Dopo un breve inseguimento, i minorenni sono stati bloccati e affidati alle loro famiglie. L’incendio, invece, è stato spento da una squadra dei vigili del fuoco.