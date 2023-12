Palermo: cassieri di un supermercato minacciati con un cacciavite durante una rapina

Rapina al supermercato Ard di via Beato Angelico a Palermo. Nell’attività commerciale sarebbe entrato un uomo con il volto coperto che, con un cacciavite, avrebbe minacciato i cassieri. Una volta presi i soldi dalla cassa, lo stesso sarebbe scappato col bottino. A seguire un altro furto – stavolta sventato – al supermercato Paghi Poco in via Brunelleschi. Protagonista anche in questo caso un uomo che, tuttavia, sarebbe stato bloccato dall’addetto alla sicurezza presente davanti all’edificio. Il vigilante, nella colluttazione, avrebbe riportato delle lievi ferite.