Palermo: aziende di cannabis light convertite a produzione di canapa indiana, 4 arresti

Sono scattati gli arresti domiciliari nei confronti di quattro persone e l’obbligo di dimora per altre due, tutti ritenuti indiziati di reati inerenti il traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione in esame è il frutto dell’attività investigativa condotta dal commissariato di polizia di Partinico nel periodo compreso tra dicembre 2023 e giugno 2024, che si è avvalso, oltre che delle tradizionali tecniche di osservazione e pedinamento, anche di intercettazioni di comunicazioni telefoniche e telematiche che hanno consentito di individuare un sodalizio criminale dedito a svariate condotte di reato (coltivazione, produzione, trasporto, cessione e vendita) in violazione della disciplina degli stupefacenti, consumate principalmente nel territorio dei comuni di Partinico, Cinisi e Trappeto.

Dalle indagini è infatti emerso che sotto le false effige di un’azienda dedita alla produzione legale di canapa light, si producessero piante di canapa indiana ad alto coefficiente drogante. Le indagini hanno evidenziato un incessante lavoro progettuale, ma anche materiale-manuale (coltivazione, essiccazione e confezionamento), di tutti i sei indagati, ciascuno dei quali con ruoli ben precisi e interscambiabili, ed una organizzazione capillare dell’attività da effettuare, grazie a specifiche competenze nel settore agricolo e alla disponibilità di terreni di proprietà e macchinari adatti alla pulitura delle foglie di marijuana.

Nello specifico, il formale esercizio di una azienda di coltivazione di canapa light costituiva un mero stratagemma elusivo, in quanto gli stessi, tramite colture a filari alternati, occultavano all’interno delle piantagioni legali del tipo Cannabis Purple, cioè piante di canapa indiana aventi alta percentuale di principio attivo di Delta 9 THC (12% – 20%), ben oltre i limiti imposti dalla legge (0,2%) e, pertanto, ad alta efficacia drogante, destinata alla rivendita o alla cessione in mercati illegali.

Le indagini svolte hanno acclarato come gli indagati, a vario titolo interessati nella filiera produttiva della marijuana, in maniera sistematica e reiterata, coltivavano piantagioni attraverso un accurato studio del ciclo produttivo della sostanza, in un territorio, quello di Partinico, particolarmente adatto per esposizione e condizioni climatiche, alla coltivazione di cannabis. Nel corso del periodo oggetto di indagine numerose sono state le coltivazioni illecite realizzate, e la sostanza stupefacente posta in sequestro ammonta a diverse centinaia di kg, per un giro d’affari che supera il mezzo milione di euro.