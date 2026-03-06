Foto generata con Ai

Controlli dei carabinieri nei quartieri Brancaccio e Villagrazia, a Palermo, con la scoperta di un’area da 600 metri quadri, in via Agnetta, usata come discarica abusiva di rifiuti speciali. Tra cui plastiche, alluminio, motori nautici, cavi elettrici e persino tre autocarri. Dopo gli accertamenti, i militari hanno denunciato un palermitano di 21 anni, accusato di gestione non autorizzata di rifiuti, ricettazione e riciclaggio. Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe in gestione il terreno, seppur di proprietà di un altro uomo con precedenti per mafia e concesso in affitto, con contratto, a un altro pregiudicato di 41 anni. Dentro gli uffici all’interno della proprietà, i militari hanno sequestrato la documentazione contabile. Ma anche uno zaino con dentro 41mila euro in contanti e due passamontagna. Per poi procedere anche al sequestro del cellulare e del pc portatile del 21enne per ricostruirne la rete e le attività. Nel corso dell’attività, in via Bennici, i carabinieri hanno anche denunciato dieci persone – molte con precedenti – per furto aggravato di energia elettrica. Tramite pericolosi allacci abusivi alla rete pubblica, scoperti dentro le case.