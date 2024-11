Palermo, la batteria di una bici elettrica causa un incendio in una casa

Foto di Tower Electric Bikes su Unsplash

A Palermo la batteria di una bici elettrica ha causato un incendio in una casa. La bicicletta era parcheggiata su un balcone e la sua batteria ha provocato un incendio in un appartamento al quarto piano di uno stabile di via Giacomo Besio. Le fiamme – che hanno danneggiato il balcone, il prospetto e parte della cucina e del bagno – sono state spente dai vigili del fuoco: l’intervento ha evitato che l’incendio si propagasse alle altre stanze dell’appartamento.