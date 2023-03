Palermo: la banda spacca vetrine colpisce ancora, colpo da 10mila euro in una tabaccheria

Nuovo raid della banda spacca vetrine a Palermo. Ieri notte, i ladri hanno messo a segno un colpo da 10 mila euro ai danni di un bar-tabaccheria di via Galletti. La banda è entrata nel punto vendita che si trova al civico 247 di un’area di servizio Q8, spaccando la vetrina e, dopo avere portato via pochi contanti, stecche di sigarette e numerosi gratta e vinci, si è dileguata a bordo di un’auto. A dare l’allarme, il titolare della tabaccheria che ha fornito ai carabinieri un elenco dettagliato di quanto rubato. I militari hanno avviato le indagini e acquisito le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza per risalire all’identità dei responsabili.