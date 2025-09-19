Palermo: assegnate al Comune quasi 18mila carte prepagate, per famiglie in difficoltà

Con il Decreto Interministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 agosto 2025, il Ministero dell’Agricoltura ha rinnovato la Carta Dedicata a Te, un contributo una tantum da 500 euro per le famiglie in difficoltà, erogato tramite Poste Italiane. Al Comune di Palermo sono state assegnate 17.867 carte prepagate. L’elenco dei beneficiari, predisposto dall’Inps, sarà verificato dagli uffici comunali. Una volta ultimate le verifiche, ogni cittadino potrà controllare la propria posizione accedendo con SPID o CIE al portale comunale e scaricare l’attestazione utile per il ritiro della carta. La carta verrà consegnata agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati. Requisiti: residenza a Palermo e iscrizione in Anagrafe e ISEE ordinario valido fino a 15.000 euro. Inoltre, nessun componente deve essere beneficiario di altre misure di sostegno economico (come Assegno di Inclusione, Carta Acquisti, NASpI, CIG, ecc.). Non serve presentare domanda: i beneficiari sono individuati automaticamente dall’INPS. Le carte ricevute negli anni scorsi restano valide anche per il 2025: verranno distribuite solo ai nuovi beneficiari o in caso di smarrimento.