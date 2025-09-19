Palermo: assegnate al Comune quasi 18mila carte prepagate, per famiglie in difficoltà

19/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Con il Decreto Interministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 agosto 2025, il Ministero dell’Agricoltura ha rinnovato la Carta Dedicata a Te, un contributo una tantum da 500 euro per le famiglie in difficoltà, erogato tramite Poste Italiane. Al Comune di Palermo sono state assegnate 17.867 carte prepagate. L’elenco dei beneficiari, predisposto dall’Inps, sarà verificato dagli uffici comunali. Una volta ultimate le verifiche, ogni cittadino potrà controllare la propria posizione accedendo con SPID o CIE al portale comunale e scaricare l’attestazione utile per il ritiro della carta. La carta verrà consegnata agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati. Requisiti: residenza a Palermo e iscrizione in Anagrafe e ISEE ordinario valido fino a 15.000 euro. Inoltre, nessun componente deve essere beneficiario di altre misure di sostegno economico (come Assegno di Inclusione, Carta Acquisti, NASpI, CIG, ecc.). Non serve presentare domanda: i beneficiari sono individuati automaticamente dall’INPS. Le carte ricevute negli anni scorsi restano valide anche per il 2025: verranno distribuite solo ai nuovi beneficiari o in caso di smarrimento.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Abbandona pneumatici per strada a Catania: gommista denunciato, attività sequestrata
Leggi la notizia

Con il Decreto Interministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 agosto 2025, il Ministero dell’Agricoltura ha rinnovato la Carta Dedicata a Te, un contributo una tantum da 500 euro per le famiglie in difficoltà, erogato tramite Poste Italiane. Al Comune di Palermo sono state assegnate 17.867 carte prepagate. L’elenco dei beneficiari, predisposto dall’Inps, sarà verificato dagli uffici […]

Termini Imerese: 500 famiglie senza acqua potabile a casa, da oltre un anno
Leggi la notizia

Con il Decreto Interministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 agosto 2025, il Ministero dell’Agricoltura ha rinnovato la Carta Dedicata a Te, un contributo una tantum da 500 euro per le famiglie in difficoltà, erogato tramite Poste Italiane. Al Comune di Palermo sono state assegnate 17.867 carte prepagate. L’elenco dei beneficiari, predisposto dall’Inps, sarà verificato dagli uffici […]

Barbagallo lascia la giunta Schifani: cronaca di una dimissione annunciata
Leggi la notizia

Con il Decreto Interministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 agosto 2025, il Ministero dell’Agricoltura ha rinnovato la Carta Dedicata a Te, un contributo una tantum da 500 euro per le famiglie in difficoltà, erogato tramite Poste Italiane. Al Comune di Palermo sono state assegnate 17.867 carte prepagate. L’elenco dei beneficiari, predisposto dall’Inps, sarà verificato dagli uffici […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo speciale di oggi: Venere in Vergine
di

La bella Venere, dopo aver illuminato il cielo dei dodici con la sua abbagliante presenza in Leone, ecco che adesso decide di riordinare i sentimenti e farsi un po’ più concreta e oggettiva nel segno della Vergine, dove trova il terreno ideale per costruire dialoghi, garanzie e solidità in amore. ARIETEVenere dismette il suo trigono […]

Oroscopo speciale di oggi: Mercurio in Bilancia, torna la diplomazia
di

Mercurio, il furbo pianeta dell’intelletto, si trasferisce in una zona dello zodiaco a lui più congeniale: si sposta, infatti, nel suo elemento, l’aria, e nella Bilancia riprende i suoi calzari alati per sorvolare più acutamente sulle cose e gestire nuove ed esaltanti valutazioni. Sarà diplomatico, come i dettami del segno vogliono, e aiuterà soprattutto i […]

Oroscopo settimanale dal 15 al 21 settembre 2025
di

ARIETEPer voi Ariete questa settimana inizia all’insegna di un Giove e una Venere che pressano sulle tensioni di coppia e vi raccomandano ascolto e morbidezza: facendovi anche un po’ stancare e muovervi controvoglia, opterete per un quieto vivere. Probabilmente al lavoro dovrete ritrovare il ritmo, poiché la vostra velocità è un po’ più alta dei […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]