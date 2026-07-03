Fabrizio Ferrandelli

Sono state rafforzate le misura di tutela nei confronti dell’assessore Fabrizio Ferrandelli, oggetto di minacce sia per gli sgomberi degli alloggi popolari occupati abusivamente, ma anche per la lotta agli gnuri che non rispettano la norme sul benessere animale.

Già ad ottobre scorso, Ferrandelli era stato preso di mira con una bomba carta sotto casa, per cui da novembre è stato seguito in alcuni luoghi sensibili e accompagnato dalle forze dell’ordine nei suoi spostamenti istituzionali. Una misura di protezione che adesso non sarebbe più totalmente sicura per l’assessore. Così, ieri il prefetto Massimo Mariani ha disposto la tutela continua per il rappresentante della Giunta Lagalla.

Solidarietà di Antonio Rini

«Esprimo piena solidarietà e vicinanza al collega di Giunta Fabrizio Ferrandelli, destinatario da ieri di una misura di tutela continua in seguito alle gravi minacce ricevute nell’esercizio del proprio incarico. Quanto accaduto è la dimostrazione di quanto sia delicato il lavoro che Ferrandelli porta avanti ogni giorno nell’espletamento delle sue funzioni e nel contrasto all’illegalità, a partire dall’azione per liberare gli immobili occupati abusivamente da chi pensa, ancora oggi, di potersi imporre con la forza». Lo dichiara l’assessore comunale alla Cultura Antonio Rini.

«Le intimidazioni rivolte a un rappresentante delle istituzioni costituiscono un attacco allo Stato e ai principi di legalità che devono guidare l’azione pubblica – continua Rini -. All’assessore Ferrandelli va il mio massimo sostegno, con la certezza che non si lascerà intimidire e continuerà a svolgere il proprio lavoro con la determinazione e il senso delle istituzioni che lo contraddistinguono. Un grazie va anche al prefetto che ha prontamente risposto alle minacce messe in atto e attuato le misure per tutelare Ferrandelli».

Vicinanza del sindaco di Palermo

«Il rafforzamento delle misure di tutela nei confronti dell’assessore Fabrizio Ferrandelli conferma la gravità delle minacce ricevute nell’esercizio delle sue funzioni. A lui rinnovo la mia piena solidarietà e la vicinanza dell’intera Amministrazione comunale» afferma il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

«Con Ferrandelli stiamo portando avanti, con determinazione, un’importante azione di contrasto all’illegalità, a partire dal fenomeno delle occupazioni abusive degli alloggi popolari – sottolinea ancora il sindaco -. È un percorso che non subirà alcun arretramento: continueremo a lavorare insieme, con fermezza e senso delle istituzioni, nell’interesse della città e nel rispetto delle regole».