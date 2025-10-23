Foto pagina Facebook Fabrizio Ferrandelli

Momenti di paura a Palermo nella tarda serata di ieri, quando una bomba carta è esplosa sotto l’abitazione dell’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli. Il boato, fortissimo, è stato avvertito in tutto il quartiere, spingendo decine di residenti a scendere in strada per la paura. Fortunatamente non si registrano feriti né danni a cose o persone, ma l’episodio ha provocato grande tensione e preoccupazione tra i cittadini. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili e chiarire le motivazioni del gesto.

Ferrandelli aveva denunciato atti vandalici poche ore prima

Solo poche ore prima dell’esplosione, l’assessore all’Emergenza abitativa Fabrizio Ferrandelli aveva espresso dure critiche contro i vandali che avevano danneggiato un alloggio popolare sgomberato. Le autorità non escludono che ci possa essere un collegamento tra le dichiarazioni dell’assessore Ferrandelli e l’esplosione della bomba carta. L’episodio riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza e del clima di tensione che si respira attorno alla gestione delle emergenze abitative a Palermo. Le indagini della polizia e della Digos proseguono per identificare gli autori dell’atto intimidatorio.