Palermo, scoperto mentre vende la droga: arrestato un 20enne

Un 20enne di Palermo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione e spaccio di droga. Nell’ambito di un servizio antidroga nel quartiere Zisa, il ragazzo è stato notato mentre vendeva marjuana a tre diversi acquirenti. Il 20enne è stato bloccato proprio durante lo scambio, mentre i clienti sono stati segnalati alla prefettura quali assuntori.

Proseguendo i controlli nell’abitazione del ragazzo, sono stati trovati 80 grammi di marijuana già divisa in dosi per la vendita al dettaglio, del materiale per il confezionamento e 3.700 euro in contanti. Il denaro e la droga sono stati sequestrati, mentre per il 20enne – ai domiciliari – è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.