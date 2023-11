Palermo, colpito il clan mafioso di Resuttana: sette arresti per rapina ed estorsioni

Sette persone, a Palermo, sono state arrestate dalla polizia a vario titolo per associazione per delinquere di stampo mafioso, rapina ed estorsione, aggravati dal metodo mafioso. Le attività investigative si sono concentrate sul mandamento di Resuttano e sono considerate il seguito dell’indagine, culminata lo scorso 10 luglio con 18 arresti. Sono stati scoperti altri episodi estorsivi da parte del gruppo, alcuni dei quali già detenuti in custodia cautelare.

A ciò si aggiungono una rapina e tre estorsioni: in un episodio specifico, un imprenditore sarebbe stato picchiato con lo scopo di prendere la sua auto come pegno poiché ritenuto avrebbe maturato un debito nei confronti di uno degli indagati. Dall’operazione è emerso anche il ritrovamento di un’arma lunga modello Scorpion con matricola abrasa nell’abitazione di uno degli arrestati.