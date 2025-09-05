Palermo: arrestato pusher 62enne sorpreso a confezionare dosi di hashish

Foto di repertorio

È stato arrestato un 62enne nigeriano, già noto alle forze di polizia e sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Alle prime ore del mattino, l’attenzione dei carabinieri è stata catturata dal classico odore di hashish che proveniva dall’interno dell’abitazione dell’indagato e, senza farsi notare, sono riusciti ad avvicinarsi alla finestra semichiusa dell’appartamento dell’uomo. Una volta aperta la finestra, hanno colto il nigeriano intento al confezionamento delle dosi di droga alcune delle quali, erano posizionate su un tavolo utilizzato come postazione da lavoro.

La successiva la perquisizione domiciliare, ha permesso di trovare 77 dosi di hashish, due bilancini di precisione e del materiale per il confezionamento. Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto e disposto per l’indagato la misura cautelare del divieto di dimora nel comune Palermo. Allo Zen 2 in un’altra attività di controllo del territorio, i carabinieri di San Filippo Neri hanno sequestrato a carico di ignoti oltre 250 grammi di droga. Nello specifico, all’interno di un frigorifero abbandonato tra i padiglioni della via Agesia di Siracusa, i militari hanno trovato un panetto di hashish del peso di circa 80 grammi ed all’interno di una borsa da spesa tra i box della via Fausto Coppi, hanno recuperato 3 dosi di cocaina e 164 di marijuana.