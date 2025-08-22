Palermo: arrestato 54enne per detenzione illegale di arma da sparo e ricettazione

Nascondeva un fucile da caccia rubato. Per questo motivo i carabinieri di Palermo hanno arrestato un uomo di 54 anni nativo di Borgetto, accusato di detenzione illegale di arma da sparo, possesso di arma clandestina, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel suo ripostiglio, nascosti tra i vari oggetti, i carabinieri hanno trovato un altro fucile doppietta calibro 9 sempre con canne mozze e privo di matricola, 32 munizioni di vario calibro e, all’interno di una scatola di scarpe, 23 grammi di marjuana già suddivisi in dosi. L’attività di ricerca estesa anche ad una stalla in uso all’indagato ha permesso di rinvenire nei pressi di un albero, occultata sotto delle pietre, un’arma clandestina. L’indagato con dei tubi in ferro e chiavi inglesi, aveva costruito un fucile artigianale risultato idoneo allo sparo e carico con una cartuccia calibro 9. Per l’uomo sono scattati domiciliari. 

