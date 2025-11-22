Arresti domiciliari per un ex amministratore di condominio di Palermo. L’uomo è indagato per appropriazione indebita e autoriciclaggio e ha ricevuto un sequestro preventivo di quasi 200mila euro. Tutto disposto dal tribunale di Palermo in merito a un’indagine nata da cinque diverse denunce di alcuni colleghi. Gli amministratori, subentrati all’arrestato nella gestione di vari condomini nel capoluogo, hanno raccontato come l’uscente, nel corso della sua gestione, si fosse appropriato di somme di denaro che non gli spettavano. E dagli accertamenti è emerso che l’uomo, dal 2015 al 2023, avrebbe falsificato i rendiconti delle spese condominiali, aggiungendo sempre qualcosa che veniva poi spostato sui suoi conti personali o, comunque, nelle sue disponibilità. Come le carte di credito prepagate, intestate allo stesso amministratore di condominio di Palermo, ora i domiciliari, e al coniuge. E poi usate su due conti di gioco online, uno su operatore italiano e l’altro maltese.