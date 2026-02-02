Foto di Gautam Arora

Palermo, tenta di rubare in un asilo: arrestato 39enne

02/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un tentato furto in un asilo: succede ad Altarello di Baida, quartiere di Palermo, dove un 39enne, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza per tentato furto aggravato. Nell’ultimo periodo, l’istituto scolastico per l’infanzia ha subito diversi furti, rendendo quindi necessario un servizio di controllo e prevenzione mirato. Ed è proprio durante questa attività che i carabinieri hanno sorpreso l’uomo mentre provava a entrare nella scuola, dopo che aveva forzato il lucchetto di una porta di accesso. L’uomo è stato fermato mentre rovistava dentro un’aula, alla ricerca di oggetti da rubare. Nei suoi confronti è stata disposta dal giudice la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

