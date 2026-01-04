Foto di "Insieme per Boccadifalco"

Palermo, cade un albero su un’auto: quattro giovani in ospedale

04/01/2026

Una gran paura – e, si spera, nulla di più – per quattro giovani, finiti in ospedale dopo che un albero è caduto sulla loro auto in via San Martino, a Palermo, lungo la strada che collega Boccadifalco e Piano Geli. La macchina e i suoi occupanti si trovavano vicino alla chiesa Maria Santissima Addolorata ai Ponticelli, quando un albero che si trovava a bordo strada è caduto, sfondando il parabrezza dell’auto. I ragazzi sono stati portati in ospedale per accertamenti. Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco. Ma rischia di non trattarsi di un caso isolato. «Da anni denunciamo al Comune di Palermo i pericoli di quella via – è la dichiarazione del consigliere comunale M5s Antonino Randazzo, riportata dall’agenzia Ansa – Gli incendi di fine luglio 2023 hanno reso fragilissimo questo territorio». Motivo per cui vengono avanzate delle richieste: «Vogliamo aggiornamenti sull’applicazione delle ordinanze del sindaco Roberto Lagalla, con l’obbligo per i privati proprietari dei terreni di tagliare rapidamente gli alberi a rischio crollo nell’area». Nonché tempi certi sulla rimozione di tutti i pericoli sulla strada, per cui «il Comune, attraverso la Protezione civile, aveva chiesto l’ausilio della forestale della Regione per gli interventi di rimozione degli alberi a rischio».

