Palermo, ai domiciliari per spaccio ma continua a spacciare

Agli arresti domiciliari continua a spacciare. Per questo i carabinieri hanno arrestato un 36enne palermitano nel quartiere Sperone. Durante un controllo, i militari hanno trovato in casa dell’uomo oltre 140 grammi di hashish suddivisa in dosi, pronte per la vendita al dettaglio.

Nel corso della perquisizione, la sostanza stupefacente è stata sequestrata e consegnata al laboratorio di analisi del comando provinciale per gli accertamenti tecnici. Il giudice per le indagini preliminari di Palermo ha ripristinato per il 36enne l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a cui era già sottoposto.