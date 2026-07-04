Palermo, tre accusati di aggressione omofoba a una coppia: dagli insulti all’uso di taser

04/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Identificati tre responsabili per un’aggressione omofoba a una coppia, avvenuta in via Roma, a Palermo. Per due di loro è stato disposto – ed eseguito – l’obbligo di dimora, mentre per il terzo, al momento irreperibile, gli arresti domiciliari. Le indagini della polizia nascono dopo l’aggressione avvenuta lo scorso 18 settembre nella zona di via Roma, all’angolo con via da Procida. Secondo quanto ricostruito, la coppia stava rientrando a casa, quando è stata aggredita da un gruppo di persone di origine nordafricana. Prima con insulti omofobi, per poi passare a calci, pugni e anche con la scossa di un taser. Dalla testimonianza delle vittime, insieme alle immagini di videosorveglianza della zona, gli agenti hanno identificato un 21enne tunisino, ritenuto l’autore materiale dell’aggressione, al momento irreperibile. E due complici: un 19enne tunisino e un 20enne egiziano, rintracciati nelle campagne di Petrosino, per i quali vale l’obbligo di dimora nel comune di Palermo.

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