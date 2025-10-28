Palermo: arrestato per usura imprenditore 37enne di Corleone

Arrestato per usura. È questo il reato contestato ad un imprenditore 37enne di Corleone, finora incensurato. Il provvedimento è scaturito da una complessa attività investigativa condotta dai carabinieri tra giugno 2024 e luglio 2025. Tutto è nato dalla segnalazione da parte dell’associazione antiracket Addiopizzo , relativa denuncia sporta dal titolare di un esercizio commerciale di Corleone.

Le indagini, condotte attraverso intercettazioni telefoniche, accertamenti bancari e testimonianze, hanno permesso quindi di ricostruire numerose condotte di natura usuraria. Tali situazioni sarebbero state commesse dall’indagato tra il 2022 ed il 2024 nei confronti della vittima.

In particolare, l’arrestato per usura, in cambio di prestiti, avrebbe preteso interessi percentuali superiori al 100%. Il denaro è stato percepito in contanti o tramite assegni. Ma anche con l’acquisto a prezzo irrisorio di un immobile, nonché attraverso la concessione a titolo gratuito di un esercizio commerciale.

Il quadro investigativo iniziale ha portato, lo scorso aprile, all’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo di una ingente somma di denaro su conti correnti e, di un appezzamento di terreno nei confronti dell’indagato. Nel frattempo, inoltre, i carabinieri di Corleone hanno identificato un’altra vittima. Quest’ultima vicenda ha portato all’emissione della misura custodiale, oltre al decreto di un ulteriore sequestro preventivo ai fini di confisca eseguito nella medesima circostanza. L’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Termini Imerese.

