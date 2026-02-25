Nel Palermitano due incidenti tra giovanissimi: gravi tre minorenni

25/02/2026

Due incidenti stradali nel Palermitano, con un bilancio di tre minorenni feriti in gravi condizioni. Hanno 15 e 17 anni i ragazzi la cui prognosi è riservata, dopo lo scontro tra la loro moto Yamaha e una minicar Citroen con a bordo due ragazze 16enni. L’impatto è avvenuto all’incrocio con viale Consiglio, sulla statale 113, nel territorio di Terrasini. I due giovani sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale di Partinico. Al Villa Sofia è stato invece trasferito un altro 17enne che, a bordo di una moto Honda Sh, si è scontrato con una Mercedes guidata da un 19enne. Anche la sua prognosi è riservata.

