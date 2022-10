Palazzolo, denunciata una donna per spaccio di droga. A casa marijuana e cocaina

Una 30enne di Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa, è stata denunciata dai carabinieri per il possesso di sostanze stuepefacenti ai fini di spaccio. La donna custovia in casa dieci grammi di marijuana, due di cocaina, oltre a 12 sigarette contenenti marijuana. I carabinieri, nel corso di una perquisizione, le hanno sequestrato anche un bilancino di precisione e strumenti per confezionare le singole dosi.