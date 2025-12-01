Foto ufficio stampa Comune di Catania

Il Comune di Catania ha presentato in piazza Duomo il prospetto restaurato di Palazzo degli Elefanti, riportando alla luce l’aspetto autentico dell’edificio simbolo della città. Alla presenza del sindaco Enrico Trantino è stato rimosso il velario che copriva la parte centrale della facciata, preludio al completo smontaggio dei ponteggi nelle prossime ore. La cerimonia è stata accompagnata dagli interventi musicali degli artisti del conservatorio Bellini.

Il restauro e la ricostruzione cromatica di Palazzo degli Elefanti

L’intervento, finanziato dalla Regione Siciliana e avviato nel giugno scorso, segna un passo fondamentale nel percorso di tutela del patrimonio storico catanese. Le prove preliminari di pulitura hanno evidenziato l’originario contrasto tra il giallo sabbia degli intonaci e il candore della pietra calcarea, recuperati grazie a leggere velature e finiture naturali. Una ricomposizione cromatica coerente con il progetto settecentesco di Vaccarini, che restituisce alla piazza un’immagine armonica e fedele.

Accanto alla valorizzazione estetica, il cantiere ha riguardato anche il consolidamento sismico, necessario per un edificio strategico in caso di emergenza. Le murature sono state rinforzate con iniezioni di calce fluida e interventi sulle coperture, mentre l’apparato decorativo è stato restaurato con ancoraggi in vetroresina e sostituzioni mirate di elementi deteriorati. Le superfici in pietra lavica e finta pietra sono state sottoposte a una pulitura calibrata che ha eliminato depositi e vecchie tinte.

Il completamento dei lavori, eseguiti da un raggruppamento d’imprese guidato da Scancarello Srl, è previsto per giugno. Con il recupero degli altri prospetti e della corte interna, l’intero complesso restituirà alla città un luogo di alto valore architettonico, oltre che un simbolo di identità civica. Alla cerimonia hanno partecipato amministratori, cittadini e scolaresche, tra cui una delegazione dell’istituto Pestalozzi, per cui il Comune ha annunciato interventi urgenti dopo il recente incendio.