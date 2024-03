Palermo, crolla una palazzina: vigili del fuoco scavano tra le macerie

Una palazzina è crollata a Palermo. L’immobile si trova tra via del Macello e corso dei Mille. I vigili del fuoco hanno lavorato fino a tarda notte per scavare tra le macerie e accertare che sotto i detriti non ci fossero persone. Il timore era che qualcuno di sera avesse cercato riparo in quell’edificio disabitato e a rischio crollo, in condizioni di abbandono.

Il crollo ha interessato i muri del prospetto su via del Macello. Le macerie sono finite in strada bloccando la circolazione nella zona. I vigili del fuoco hanno rimosso le macerie con i mezzi di movimento terra. L’edificio adiacente – anche questo disabitato – è stato chiuso con le transenne. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale e i tecnici del Comune di Palermo.