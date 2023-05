Palagonia, 14enne trovato con tre pacchetti di cocaina dentro i pantaloni

A Palagonia, in provincia di Catania, un 14enne è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15.30, i militari hanno notato il ragazzino a bordo di uno scooter in via Altarello. Nel momento in cui lo hanno incrociato, si sono accorti che il minorenne stava cercando di capire se lo stessero osservando. Insospettiti da quel comportamento, i carabinieri hanno proceduto a controllarlo. Innervosito, il ragazzino è stato sottoposto alla perquisizione personale. Dentro i pantaloni, all’altezza dell’inguine, il 14enne nascondeva un voluminoso pacchetto con dentro tre involucri da cento grammi di cocaina. Nello scooter, poi, i militari hanno trovato e sequestrato anche un coltello di 22 centimetri. Il 14enne è stato arrestato ed è stato collocato in una struttura di accoglienza.