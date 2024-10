Pachino: molestie, botte contro la ex e minacce su TikTok. Arrestato 47enne

Foto di Solen Feyissa su Flickr

Avrebbe picchiato la ex e l’avrebbe molestata più volte. Un 47enne di origine tunisina è stato arrestato a Pachino, in provincia di Siracusa: le accuse sono maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti della ex compagna. Secondo l’indagine, l’uomo avrebbe più volte picchiato la donna – una 40enne – che in diverse occasioni sarebbe stata costretta ad andare al pronto soccorso di Avola, sempre nel Siracusano. Lo scorso giugno la donna ha presentato denuncia: è stata allontanata dalla casa familiare e portata in una struttura protetta, mentre per il 47enne è stato disposto il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico.

Nonostante questo, più volte l’uomo avrebbe violato le prescrizioni imposte, minacciando la donna sul social TikTok e in un caso tentando di speronare l’auto sulla quale lei viaggiava. Dopo questi episodi l’uomo è stato arrestato e messo ai domiciliari.