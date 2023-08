Pachino, lavoratori senza misure di protezione in cantiere. Multa da 21mila euro

Lavoratori senza misure di protezione in un cantiere a Pachino, nel Siracusano. È quanto hanno accertato i carabinieri insieme ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Siracusa che hanno denunciato un uomo di 57 anni per violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Da un accertamento ispettivo effettuato in un cantiere edile nella zona di Calafarina a Pachino, i militari hanno riscontrato la presenza di lavoratori sprovvisti delle previste misure di protezione. Come conseguenza delle violazioni accertate, l’attività del cantiere è stata immediatamente sospesa. Il legale rappresentante dell’impresa è stato denunciato e per lui sono scattate sanzioni amministrative per circa 21mila euro.