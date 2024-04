Pachino, rissa a colpi di bastone per la fine di una storia d’amore

Foto Polizia di Stato - Pagina Facebook

Una lite in strada a colpi di bastoni. A Pachino, in provincia di Siracusa, quattro uomini del luogo sono stati denunciati per rissa. Agenti della polizia sono intervenuti per una lite in strada: le quattro persone si stavano colpendo con dei bastoni di legno. Sembra che il litigio sia legato alla fine della relazione sentimentale tra una delle persone denunciate, un 56enne, e la sua ex. Coinvolti nella rissa anche un 30enne, figlio del 56enne, un 48enne – che invece è il fratello della donna – e un 24enne, figlio di lei. Tutti hanno riportato ecchimosi, contusioni ed escoriazioni in varie parti del corpo.