Pachino, evade dai domiciliari per un giro in centro

Arrestato e finito ai domiciliari per rapina aggravata, un 47enne è stato arrestato di nuovo per il reato di evasione. Sono stati i carabinieri di Pachino (in provincia di Siracusa) a constatare l’assenza dell’uomo di origine tunisina dall’abitazione in cui era relegato ai domiciliari.

Così sono iniziate le ricerche del 47enne, che è già ritenuto responsabile di una rapina commessa nel settembre del 2023 a Portopalo di Capo Passero (nel Siracusano). L’uomo è stato rintracciato dai militari mentre era in giro a passeggiare per le vie del centro. Bloccato, il 47enne è stato arrestato per evasione ed è finito di nuovo agli arresti domiciliari.