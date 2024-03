Pachino, aggredisce gli operatori del 118 che lo soccorrono: era evaso dai domiciliari

Foto di Marta Silvestre

Un 34enne evaso dagli arresti domiciliari in stato di alterazione psicofisica ha aggredito gli operatori sanitari del 118 chiamati a intervenire in suo soccorso. L’episodio è accaduto a Pachino, in provincia di Siracusa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno identificato e arrestato il 34enne per evasione. Dopo le cure sanitarie e le formalità di rito, l’arrestato è stato riportato ai domiciliari nella sua abitazione, come disposto dall’autorità giudiziaria aretusea.