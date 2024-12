Pachino, 47enne condannato per maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti della ex: i reati compiuti tra il 2013 e il 2015

Era ai domiciliari per dei presunti reati contro la sua attuale compagna, ma ora è stato portato in carcere per reati commessi anni fa nei confronti della sua ex. A Pachino, in provincia di Siracusa, un 47enne è stato arrestato dai carabinieri e portato nel carcere siracusano Cavadonna. L’uomo – agli arresti domiciliari da ottobre scorso per maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti dell’attuale compagna – è stato condannato a tre anni e tre mesi di reclusione per gli stessi reati, commessi, però, tra il 2013 e il 2015 nei confronti dell’ex compagna.