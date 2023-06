Pacco sospetto sotto casa di Schifani, intervengono gli artificieri: erano solo bottiglie

Per Renato Schifani proprio non è giornata. Tensioni nella maggioranza, il governo che va sotto in Aula, minacce di dimissioni e ora pure un pacco sospetto. in realtà la notizia non è freschissima, ma di una settimana fa e sta venendo alla luce solo oggi. Il presidente della Regione ha trovato il pacco di fronte casa al ritorno dai funerali di Silvio Berlusconi.

Il pacco è stato fatto brillare dagli artificieri, intervenuti insieme agli agenti della polizia scientifica. Il pacco, totalmente sigillato con nastro adesivo, nascondeva al suo interno soltanto una decina di bottiglie di plastica schiacciate. Sono in corso gli accertamenti del caso, mentre Schifani non ha rilasciato dichiarazioni.

Tra i primi a manifestare solidarietà al governatore, c’è il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno: «Solidarietà e vicinanza al presidente Renato Schifani, per quello che potrebbe essere un misero e meschino atto intimidatorio. Questo tipo di messaggi – scrive il presidente – possono solamente fortificare e incoraggiare l’azione politico-amministrativa non solo del presidente della Regione, ma dell’intera classe politica siciliana».