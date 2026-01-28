Foto della pagina Facebook ARNAS Ospedali Civico Di Cristina

Un uomo ieri sera ha fatto irruzione nel reparto di Radiologia dell’ospedale Civico di Palermo, minacciando con una lama e una siringa gli operatori sanitari. Secondo il racconto, l’aggressore si sarebbe introdotto nei locali al primo piano con lo scopo rubare oggetti al personale sanitario. Ad accorgersi della sua presenza alcuni operatori sanitari che avrebbero sorpreso l’uomo con lo zaino e la refurtiva. L’uomo avrebbe continuato nella sua azione nonostante la presenza del personale, che avrebbe provato a farlo desistere.

Un coltello puntato contro un sanitario

A quel punto i presenti raccontano che l’aggressore avrebbe puntato un coltello contro un sanitario minacciandolo. L’uomo è stato bloccato da un vigilante proveniente dal Pronto soccorso e dagli agenti della polizia. «Questo ennesimo episodio – dicono dalla Fials-Confsal – a danno della Radiologia operante in regime di Pronto soccorso e urgenza è ancora più inquietante e mortificante se si tiene conto del fatto che il personale aggredito non è stato sinora riconosciuto come effettivamente operante in Area di emergenza».