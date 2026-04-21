Palermo, scappa dal posto di blocco e dà la colpa a un ladro

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Scappa dal posto di blocco dei carabinieri e prova a dare la colpa a un ladro: succede a Palermo. Dove i militari hanno arrestato un 20enne, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a misura di prevenzione, con l’accusa di fuga pericolosa, simulazione di reato e guida in stato di ebbrezza. Il giovane si è trovato davanti l’alt dei carabinieri mentre era alla guida del suo scooter nel quartiere Libertà. Scegliendo di non fermarsi e dando vita a un inseguimento, terminato al quartiere Cep. Dove il ragazzo ha fatto perdere le sue tracce, per essere poi trovato a casa della sorella. Lì, il 20enne ha raccontato ai carabinieri di aver subito il furto del mezzo, appena prima dei fatti. Secondo la sua versione, quindi, non sarebbe stato lui il fuggitivo. Solo che il presunto ladro sarebbe risultato vestito esattamente come lui. Sottoposto all’alcool test, il ragazzo è risultato anche positivo. Oltre ad aver guidato senza patente.