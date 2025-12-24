Voleva difendere una collega e si è preso un pugno. È accaduto ieri notte al pronto soccorso dell’ospedale di Vittoria, nel Ragusano. Sono circa le 23.30 quando un uomo, insieme ad alcuni parenti, si presenta al presidio lamentando dei dolori al petto. Preso in carico e controllato dal triage, l’uomo non è però soddisfatto dell’attesa necessaria. Cominciando a inveire contro la professionista che lo aveva controllato. A lui si sarebbero poi aggiunti i parenti, creando una situazione tesa. In cui un collega della donna, un ausiliario dipendente dell’ospedale, ha deciso di intervenire, mettendo una barella davanti alla porta, così da creare una distanza. A quel punto, uno dei parenti del paziente gli ha sferrato un pugno al viso, con lesioni giudicate guaribili in 6 giorni. Le forze dell’ordine, chiamate a intervenire, hanno identificato le persone coinvolte.