Ortigia, sorpreso con quasi 400 dosi di droga. Arrestato un 33enne

Gli agenti del commissariato di Ortigia hanno arrestato un siracusano di 33 anni, già conosciuto alle forze di polizia perché sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per aver commesso reati inerenti gli stupefacenti, ed hanno sequestrato un notevole quantitativo di droga. I poliziotti hanno sorpreso l’arrestato in viale dei Comuni con 360 dosi di cocaina, hashish, marijuana e crack pronte per essere cedute nelle piazze dello spaccio del siracusano e 45 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio appena iniziata.