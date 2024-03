In beneficenza 1,5 tonnellate di ortaggi sequestrati a Catania

Quando l’illegalità si trasforma in beneficenza. È il risultato del sequestro operato dal Nucleo operativo regionale agroalimentare Sicilia (Corpo forestale della Regione siciliana) al mercato agroalimentare di Catania. E che permetterà al Banco alimentare etneo di consegnare a vari enti caritativi 1540 chili di ortaggi. La merce è stata sequestrata nel corso di un’ispezione per il controllo della tracciabilità dei prodotti: i forestali hanno individuato più di 700 cassette di ortaggi vari (cipolle, finocchi, spinaci, basilico) prive della documentazione che ne attestasse l’origine. Vista la deperibilità dei prodotti e per non sprecare la possibilità che vengano consumati, il dipartimento regionale delle Attività produttive ha emesso un’ordinanza di convalida del sequestro e ha autorizzato la cessione della merce in beneficenza attraverso il Banco alimentare di Catania.