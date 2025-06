Oroscopo settimanale dal 9 al 15 giugno 2025

La settimana che sta per iniziare magnifica e porta fortuna ai segni d’acqua – Cancro, Scorpione e Pesci – che vivono, con l’esaltazione di Giove in Cancro, una ritrovata positività, allegria e pienezza delle cose. Mercurio vorrebbe mettere in difficoltà i segni di terra – Toro, Vergine e Capricorno – a cui suggerisce di esprimersi e di rivelare maggiormente i propri sentimenti: ci penserà Giove ad ammorbidire il suo dispettoso linguaggio. I segni di fuoco – Ariete , Leone e Sagittario – si concentrano sul lavoro, solo il Leone è in difficoltà sentimentale. I segni d’aria – Gemelli, Bilancia e Acquario – saranno più dinamici del solito, ma avranno bisogno di ricollocare molte cose nel loro cuore.

ARIETE

Per voi Ariete è una settimana fatta prevalentemente di azione e concretezza. Adesso i pianeti vi faranno meno filosofeggiare, e molti di voi dovranno iniziare ad agire e a darsi delle scadenze. Vi sentirete molto a vostro agio in questa modalità, poiché è una caratteristica del vostro segno preferire l’azione e avere fretta di constatarne i risultati.

Amore

Ottima settimana per chi di voi volesse dare una scossa alla coppia o parlare di qualcosa a lungo rimandato. Mentre per chi è single l’attrazione è dietro l’angolo: non vi resta che scegliere bene dove investire.

Lavoro

È vero che morivate dalla voglia di ripartire nel lavoro e che adesso si sono configurate delle condizioni nuove, ma non dovete esagerare volendo dimostrare che sapete cosa state facendo. Rilassatevi un po’ di più e sperimentate, consigliatevi: nessuno vi insegue di certo con Saturno nei vostri gradi.

TORO

La settimana non potrebbe iniziare meglio avendo la bella Venere nei vostri gradi. Il cielo sorride, non solo perché il vostro pianeta vi riporta l’amore, la calma e il benessere, ma alla bella dea dell’amore verranno in solido anche Mercurio e Giove, che transiteranno in Cancro, e inizia per il Toro uno dei periodi più belli della sua vita.

Amore

Con la bella Venere nei vostri gradi tutto torna concreto, affidabile, solido. Sarete anche stimolati a vivere al meglio i dialoghi e a dare forza ai sentimenti, con le parole che saranno davvero cariche di significato e daranno cemento alla relazione. I single saranno ricercatissimi.

Lavoro

Serena ripresa armonica al lavoro, dove forse siete riusciti a ottenere condizioni migliori. Aumentano le finanze e, con Giove e Mercurio a favore, gli affari potrebbero essere molto interessanti e vantaggiosi.

GEMELLI

Questa per voi è la settimana in cui Giove, vostro ospite da un anno, e Mercurio, il vostro pianeta, migreranno in Cancro, lasciandovi per l’ultima settimana l’energia del Sole nei vostri gradi. Tutto sembra volgere a un punto di arrivo e tutto si fa concreto: da ora in poi non saranno solo parole, ma fatti!

Amore

Per voi i sentimenti saranno per un po’ più intuitivi: meno speculazioni filosofiche intorno all’amore, meno analisi e molta più intuizione, dolcezza ed empatia con il partner. Anche nelle vostre relazioni familiari sentirete il bisogno di sentirvi più liberi di esprimere con semplicità i sentimenti.

Lavoro

Le stelle suggeriscono un periodo molto proficuo per le collaborazioni e per le imprese di squadra, con momenti di responsabilità condivisa e serena. Fate del vostro meglio per approfittare del periodo e della vostra capacità di essere chiari e coinvolgenti con le parole.

CANCRO

Inizia una stupenda settimana per voi, che vi porterà la fortuna di Giove, le chiacchiere di Mercurio e tutto l’entusiasmo possibile. Con questi pianeti migliorerete molto il dialogo e avrete maggiore margine di azione: si risolvono situazioni sospese e si creano nuove realtà che vi fanno stare meglio. È l’inizio di una fase nuova della vostra vita!

Amore

Venere vi strizza l’occhio dal Toro e la voglia di essere di nuovo dinamici e felici nel vostro mondo affettivo viene magnificata da un bel viaggio, da una bellissima notizia e da tante congiunture di eventi e fatti che vi faranno rivivere l’amore in maniera romantica e felice.

Lavoro

Anche qui ottime notizie: se Saturno si fa difficile, arriva Giove a difendervi, ad esaltarsi nel vostro segno zodiacale, a dirvi che ci penserà lui a creare la condizione felice e remunerativa che avete tanto inseguito, a ottenere il trasferimento che volevate, a vincere un concorso, ad avere tutta la sintesi positiva che porta questa importante posizione planetaria.

LEONE

Per voi inizia una settimana complessa in amore: la quadratura di Venere dal Toro si fa fortemente sentire, e le stelle vi spingeranno a chiarire tutta una serie di faccende che dovrete gestire con molta calma, anche ammettendo alcuni errori di valutazione o qualche gelosia di troppo.

Amore

Il campo in cui le stelle vi impegneranno di più, con una serie di dinamiche che dovrete saper armonizzare: alcuni di voi potrebbero decidere che occorre un attimo di pausa, altri che sarà importante chiarire. Marte uscirà presto dai vostri gradi, quindi tenete duro questa settimana, magari rimandando le decisioni drastiche alla prossima.

Lavoro

Da poco il lavoro promette di diventare la vostra isola felice, e darvi l’impegno che vi servirà a virare verso una crescita personale, che vi farà raggiungere molti risultati interessanti e pieni di prospettive felici.

VERGINE

Ottimo inizio settimana per voi, e ottima la configurazione planetaria generale. Non solo Venere vi viene in soccorso in trigono, ma anche il vostro pianeta Mercurio, da una quadratura, passa a un comodo e molto più rilassato sestile. E, cosa più importante, Giove – che vi ha procurato un anno mozzafiato – adesso diventa amico in sestile, promettendo di risolvere tutto e di darvi più respiro economico.

Amore

Il cielo è decisamente florido per voi in amore e la vostra realtà è decisamente molto più morbida e rilassata. Inizierete a curare di più l’immagine e vi sentirete molto meglio, tanto da potere sentirvi sicuri nel dare il via a una bellissima storia d’amore sulla quale potrete costruire.

Lavoro

Ottima disposizione di Giove che, con molta calma, potrebbe farvi scoprire altre condizioni lavorative più soddisfacenti e meno complicate. Al lavoro potrete, da questa settimana, chiedere di non stressarvi più e trasformare molte cose che finalmente vi mettono a vostro agio e nelle condizioni di produrre più serenamente. Sono previste entrate di danaro.

BILANCIA

Sarà per voi Bilancia una settimana di pacificazione con voi stessi. Venere è uscita dall’opposizione ma, dopo il lungo contrasto, adesso occorrerà vivere al meglio una riconfigurazione di tantissime cose che riguardano voi, l’amore e il rapporto con gli altri. Il severo Saturno e il confusionario Nettuno stanno mettendovi alla prova, facendovi scontrare con tutto ciò che avete dato per scontato e che adesso muta sotto i vostri occhi anche senza il vostro permesso.

Amore

In amore state facendo di tutto per ritornare alla vostra normalità, poiché siete stanchi di adattarvi al partner o di sopportare di non potere manifestare le vostre esigenze. Sentirete meno il bisogno di provvedere a tutto e di sentire come un dovere rimettere tutto a posto e tranquillizzare tutti. Ora più che mai avete bisogno voi di ricevere.

Lavoro

Il cielo è decisamente più complesso con lo scivolare di Giove in Cancro: bisognerà programmare meglio le spese ed essere più oculati che mai. Intanto, nelle dinamiche lavorative, forse potreste rinunciare a qualcosa, se ciò vi permettesse di avere maggiore pace ed equilibrio. A partire da questa settimana occorrerà eliminare tutto ciò che è improduttivo.

SCORPIONE

La settimana che voi Scorpione affronterete cambia decisamente il ritmo di tutto. Se anche la bella Venere per adesso vi è contro, Giove e Mercurio saranno in magnifico aspetto di trigono e si mostreranno molto disponibili a rivoluzionare le vostre vite e a cambiare le vostre sorti in senso positivo e dinamico.

Amore

La vostra vita sentimentale è decisamente provata, stanca ma mai disposta ad arrendersi, e quella Venere in opposizione vuole proprio dirvi questo: di focalizzare bene l’obbiettivo e di concentrarvi su di esso. Venere vuole rilanciare la vostra vita sentimentale e, con il supporto della comunicativa mercuriale e la raccomandazione fortissima di Giove in trigono, ci riuscirete.

Lavoro

Il lavoro ormai è arrivato alla definizione di un nuovo assetto, quindi nulla di nuovo a livello tecnico, ma sicuramente una grande miglioria di cose: la qualità aumenta e i compensi economici lievitano. Starete meglio e con una chiara sensazione di serenità e solidità.

SAGITTARIO

Un cielo decisamente sereno per voi Sagittario, che non sentite più l’opposizione del vostro pianeta Giove, che finalmente cambia sede zodiacale e la smette di farvi sentire fuori posto. Un momento di equilibrio notevole e di ripresa di entusiasmi su tutti i fronti: anche Mercurio smette di non farvi trovare le parole giuste, e si prevedono nuovi inizi e ritrovati entusiasmi.

Amore

Non è certo perché Venere non vi parla che starete fermi a guardare, ma ritroverete di nuovo la voglia di fare le cose in due con il vostro entusiasmo e con la vostra voglia di vivere. Sarete di nuovo coinvolgenti e forti, entusiasti e pieni di iniziativa.

Lavoro

Con un Saturno così poderoso dalla vostra parte non avete nulla da temere e questa settimana avrete molto meno stress, visto che Giove si ritirerà in Cancro, non fomentando più quella sensazione che, anche se fate molto, i risultati non cambiano. Tutto è cambiato, tutto è diverso: godetevela.

CAPRICORNO

Da questa settimana, voi Capricorno riscoprirete la forza della leggerezza. Quel Giove in opposizione sarà, da ora in poi e per un anno, una grande provocazione a tentare di mediare il rapporto tra voi e gli altri. Avrete bisogno di essere più morbidi e i pianeti vi aiuteranno a prendere coscienza di questo. Sarà importante che non vi sentiate aggrediti, poiché Giove ammorbidirà i dialoghi, anche critici, di Mercurio.

Amore

Venere è dalla vostra con un bellissimo trigono, ma per farla funzionare avrete bisogno di una grande presa di coscienza, di arrendervi un po’ di più ai sentimenti e al partner. Il cielo vi spinge a ricercare il dialogo con persone anche del passato, per alleggerire le tensioni generatesi dai non detti.

Lavoro

La vostra dimensione preferita vi chiede di pensare a un progetto lungimirante e corposo, ma vi consiglia di non fare mosse avventate, di non essere smaniosi di vedere attuato tutto e subito, poiché questo – con la disposizione planetaria attuale – non sarà possibile.

ACQUARIO

Sarà per gli Acquario una settimana molto serena e ricca di impegni lavorativi e mondani, ma Venere vi spiegherà che non è una scelta serena compartizzare e razionalizzare tutto, senza lasciare spazio alla creatività nei sentimenti. Sarà, infatti, l’unico ambito dal quale sarete tendenzialmente in fuga, ma senza troppa convinzione: forse perché la verità è che cercate sempre l’eccezione.

Amore

Questa è l’area più complicata, poiché strutturerete una filosofia razionalmente leggibile e sensata del perché non volete cedere a una storia d’amore, ma poco valida se considerate che, nel vostro intimo, la passione grida intensa e brama qualcosa di diverso, di unico, che non è detto che non si materializzi…

Lavoro

Questa è l’area del successo garantito: avete lavorato così bene negli ultimi anni, che questo tempo sembra volervi restituire tutti i corollari piacevoli dei vostri successi, e li otterrete: dovrete, però, essere un po’ più costanti, poiché nei vostri confronti ci sono molte aspettative.

PESCI

Aumenta la sensazione di benessere generale per voi Pesci, con il cielo sgombro e con la ritrovata fluidità dentro di voi che vi permette subito di vedere la verità dei sentimenti e delle emozioni. Trasognati e trasognanti, sarete rapiti da pensieri gentili di amore e rifiuterete letteralmente la disarmonia altrui.

Amore

Il vostro è uno dei cieli migliori per i sentimenti, vi sentite di nuovo liberi di amare, vi sentite amati e sereni rispetto a tutto ciò che la vostra realtà propone. Una dolce sorpresa vi arriverà questa settimana, tramite le parole di qualcuno che manifesterà per voi affetto e stima.

Lavoro

Nel vostro lavoro siete un po’ in attesa: non per questo darete meno, ma alcuni fatti questa settimana vi daranno ragione su molte cose che avete anticipato, se non addirittura previsto. Con Giove in trigono arrivano una nuova proposta di lavoro e qualche entrata in più.